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Лига Европы

​«Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона» - Ребров

15 Октября 2021 • 14:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.30 3.80 1.85
20.10 17:30

В конце сентября «Спартак» весьма неожиданно обыграл на выезде «Наполи» во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Страж ворот «красно-белых» Артём Ребров заявил, что в тот вечер Виктор Мозес был заряженным на игру как никогда прежде.

«В перерыве Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас», - воспоминания Реброва приводятся на страницах Sports.ru.

Напомним, что «Спартак» переиграл «Наполи» на выезде со счётом 3:2. После двух туров москвичи (3 очка) занимают вторую строчку в своей группе, опережая «Наполи» и «Лестер» (по 1 очку), но отставая от «Легии» (6 очков). Впереди у команды Руя Витории в Лиге Европы два матча против английской команды – сначала дома, а затем на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Виктор Мозес Зелимхан Бакаев
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