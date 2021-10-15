​«Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона» - Ребров

В конце сентября «Спартак» весьма неожиданно обыграл на выезде «Наполи» во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Страж ворот «красно-белых» Артём Ребров заявил, что в тот вечер Виктор Мозес был заряженным на игру как никогда прежде.

«В перерыве Мозес сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас», - воспоминания Реброва приводятся на страницах Sports.ru.

Напомним, что «Спартак» переиграл «Наполи» на выезде со счётом 3:2. После двух туров москвичи (3 очка) занимают вторую строчку в своей группе, опережая «Наполи» и «Лестер» (по 1 очку), но отставая от «Легии» (6 очков). Впереди у команды Руя Витории в Лиге Европы два матча против английской команды – сначала дома, а затем на выезде.