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​Украинский комментатор во время работы на матче «Спартака» высказался о России

21 Октября 2021 • 18:55 Комментировать (2)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Во время трансляции матча «Спартак» - «Лестер», которая проходила на сервисе Megogo, украинский комментатор Сергей Лукьяненко высказался о России.

Лукьяненко поприветствовал зрителей трансляции, сказав, что матч проходит в столице «страны-агрессора и страны-оккупанта».  Затем комментатор пожелал «Спартаку» поражения из-за неумения России мирно существовать со своими соседями. При этом Лукьяненко добавил, что по ходу трансляции будет работать непредвзято и нейтрально.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» завершился с результатом 3:4. Команда Руя Витории вела со счётом 2:0, но не набрала даже одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лестер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
21 Октября 2021 в 19:09
бандеровец головного мозга. там уже много таких. рагульнутых.
Wertygaz
21 Октября 2021 в 19:06
Ну всех зомбировали... комментатор должен быть нейтрален. Спорт вне политики... наши комментаторы не такие...
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