​Украинский комментатор во время работы на матче «Спартака» высказался о России

Во время трансляции матча «Спартак» - «Лестер», которая проходила на сервисе Megogo, украинский комментатор Сергей Лукьяненко высказался о России.

Лукьяненко поприветствовал зрителей трансляции, сказав, что матч проходит в столице «страны-агрессора и страны-оккупанта». Затем комментатор пожелал «Спартаку» поражения из-за неумения России мирно существовать со своими соседями. При этом Лукьяненко добавил, что по ходу трансляции будет работать непредвзято и нейтрально.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» завершился с результатом 3:4. Команда Руя Витории вела со счётом 2:0, но не набрала даже одного очка.