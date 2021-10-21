Булыкин: «Защитники «Спартака» привыкли играть на местном уровне, в Европе за такое наказывают»

Экс-футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин остался недоволен игрой защитников московского «Спартака» во вчерашнем поединке Лиги Европы против «Лестера». «Красно-белые» принимали англичан на «Открытие Банк Арене» и потерпели поражение со счетом 3:4.

«Надо «Спартаку» проводить работу над ошибками, они привыкли на местном уровне играть. На международном за такое быстро наказывают, как мы убедились», - приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

После трех туров группового этапа «Спартак» с тремя баллами занимает третье место в группе. Следующий поединок в еврокубке подопечные Руя Витории проведут с «Лестером» на выезде.