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Лига Европы

Газзаев считает, что все российские клубы способны выйти в евровесну

22 Октября 2021 • 15:19 Комментировать
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Бывший тренер ЦСКА и российской национальной сборной Валерий Газзаев отреагировал на результаты клубов РПЛ на евроарене на этой неделе. Напомним, что все три команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» - проиграли свои матчи.

Несмотря на такие результаты, Газзаев считает, что в игре российских команд в Европе появилось больше уверенности. По его мнению, немаловажное значение имеет вопрос менталитета.

«На мой взгляд, начинаем меняться в лучшую сторону. Ни в одном из матчей я не увидел страха перед авторитетом соперника. Считаю, что у всех российских клубов по-прежнему есть шансы на выход из группы», - цитирует Газзаева Sport24.

Напомним, что московский «Локомотив» продлил свою серию без побед в еврокубках уже до 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Валерий Газзаев
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