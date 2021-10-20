Колосков: ​«Спартак» плохо сыграл в обороне

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков подвёл итоги поединка Лиги Европы между ​«Спартаком» и английским «Лестером» в Лиге Европы. Московский клуб уступил 3:4.

«Рассказов сыграл безобразно, тут других слов не подберешь. Начиная с первой минуты, когда он дал сопернику выйти практически один на один, и заканчивая потом матч.

Игроки «Лестера» спокойно получали мяч, выдвигались, смотрели, видели дыру в обороне, передача, гол. Почему в момент передачи не накрывали? «Спартак» относительно хорошо сыграл в атаке и безобразно в обороне. Надо делать выводы, что-то делать с обороной», — цитирует Колоскова ТАСС.

На текущий момент в активе московского клуба три набранных очка.