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Лига Европы

Валуев: «Провальные выступления наших клубов не удивляют»

22 Октября 2021 • 17:55 Комментировать
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением касаемо неудачных выступлений российских клубов на этой неделе в еврокубках.

Напомним, что «Зенит» не смог набрать очки в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (0:1), а «Спартак» и «Локомотив» уступили в Лиге Европы «Лестеру» и «Галатасараю» 3:4 и 0:1 соответственно.

«Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют – это становится печальной традицией. Сейчас наш футбол и европейский – две разные игры», - приводит слова бывшего чемпиона мира по боксу Sport24.

Валуев предложил прописывать в контрактах футболистов штрафные санкции в денежном эквиваленте за невыполнение задач в европейских турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Николай Валуев
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