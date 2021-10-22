Валуев: «Провальные выступления наших клубов не удивляют»

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением касаемо неудачных выступлений российских клубов на этой неделе в еврокубках.

Напомним, что «Зенит» не смог набрать очки в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (0:1), а «Спартак» и «Локомотив» уступили в Лиге Европы «Лестеру» и «Галатасараю» 3:4 и 0:1 соответственно.

«Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют – это становится печальной традицией. Сейчас наш футбол и европейский – две разные игры», - приводит слова бывшего чемпиона мира по боксу Sport24.

Валуев предложил прописывать в контрактах футболистов штрафные санкции в денежном эквиваленте за невыполнение задач в европейских турнирах.