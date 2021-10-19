Витория: «С вратарями как с детьми»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Лестером» поговорил о характере «красно-белых» и качествах соперника.

- В начале сезона «Спартак» не всегда отличался бойцовскими качествами, не всегда удавались качественные матчи. Как удалось убедить футболистов, что нужно проявлять характер и биться до конца, как было в Неаполе и концовке дерби с «Динамо»? Порой это важнее, чем уровень футбола.

- Это то, о чем мы говорим практически на каждой тренировке. У нашей команды есть характер, но нужно играть умно, использовать не только сердце, но и голову. Если что-то одно не подключено во время игры, это не очень хорошо. Против «Наполи» мы старались играть умно, а против «Динамо» в самом конце старались играть всем сердцем. Бывают моменты, когда мы защищаемся высоко, когда низко. Естественно, все эти стратегические моменты проговариваются, но надо и подключать и то, и другое. Конечно же, большую уверенность нам придали фанаты «Спартака», которые всегда нас поддерживают, которые буквально вдохнули душу в игроков и дали им новые силы выиграть. Мы это очень ценим.

- Александр Максименко допустил досадную ошибку в игре с «Наполи». В матче с «Динамо» при первом пропущенном голе также сыграл не очень уверенно. Проводили ли вы с ним какую-то личную беседу, выражали поддержку? Был ли какой-то диалог?

- Если мы говорим про игру с «Динамо», конечно же, там были ошибки, но надо понимать, что это сложный соперник. У каждого игрока в матчах бывает и хорошее, и плохое. Но хочу отдельно отметить, что все наши голкиперы работают отлично. В любой момент с ними можно поговорить. С ними, как с детьми. Нельзя отметить, что «ты сделал только хорошее» или «ты сделал только плохое». В любой момент можно поговорить с ними, это необязательно касается того, что кто-то совершил какую-то ошибку или кто-то молодец. Это касается всей команды в целом. Нужно поддерживать этот командный дух.

- Хотелось узнать, как вы строите стратегический план на матч? Учитываете ли то, что «Лестер» в своем турнирном положении должен добиваться только победы, чтобы бороться за выход в плей-офф? Готовы ли к натиску с первых минут? Думаете ли, чтобы сыграть на контратаках и сделать на это ставку?

- Разумеется, я не скажу о стратегии в целом, есть много способов победить, но в первую очередь мы говорим о предельной концентрации и том, что любой матч надо выиграть. Стоит тоже обратить внимание на сильные стороны соперника, на пути и способы, как можно дать пас, и какой игрок должен быть открыт. Самое главное, что «Лестер» - очень сильный соперник, команда очень сбалансированная. У них есть много решений. Мы даже не можем угадать, кто будет в команде, поскольку они очень легко делают замены. Но в целом, я объясню эти необходимы нюансы игрокам на тренировке, и мы будем готовы выиграть этот матч.