На Украине одним словом оценили игру российских клубов в еврокубках

Украинский журналист Артём Франков дал оценку выступлению российских клубов в еврокубках на этой неделе. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Ужасные результаты, но думаю, со временем все наладится. Если одним словом описать игру российских клубов в Европе, то это ноль», - заявил украинский журналист.

На этой неделе все представители России потерпели минимальные поражения в еврокубках. Петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счетом 0:1. Московский «Спартак» проиграл «Лестеру» в Лиге Европы – 3:4, а «Локомотив» в этом же турнире оказался слабее «Галатасарая» - 0:1.