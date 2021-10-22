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Лига Европы

Портал WhoScored включил Мозеса в символическую сборную тура Лиги Европы

22 Октября 2021 • 12:43 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:4
Лестер
окончен

Статистический портал WhoScored огласил свою версию символической сборной прошедшего тура группового этапа Лиги Европы. По итогам третьего игрового дня попасть в список 11-ти лучших футболистов удалось полузащитнику московского «Спартака» Виктору Мозесу.

Несмотря на поражение от «Лестера», вингер удостоился оценки 7.7, что стало самым высоким показателем среди всех претендентов на его позицию. Добавим, что в матче с англичанами Мозес записал на свой счет две результативные передачи.

Помимо представителя «Спартака», в сборную включены и два игрока «Лестера» - Джеймс Мэддисон и Патсон Дака.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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Комментарии (1)
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Куляба
22 Октября 2021 в 12:51
Хускор - те еще мошенники, у них по итогам матча у Рассказова балл выше, чем у Жиго - клоуны
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