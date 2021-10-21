Уткин: «Рассказов в очередной раз стал суперзвездой»

Известный комментатор, а ныне популярный ютуб-блогер Василий Уткин поделился мнением о вчерашнем поражении московского «Спартака» от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. В частности, он обратил внимание на неудачную игру защитника «красно-белых» Николая Рассказова.

«Рассказов в очередной раз стал суперзвездой, где тонко - там и рвется. Игра «Спартака» была устроена так, что именно в месте Николая оказалось самое тонкое звено», - поведал Василий на своем канале в Youtube.

По итогам трех туров спартаковцы с тремя очками занимают третью строчку в группе. Следующий поединок команда Руя Витории проведет на выезде с «Лестером». Матч запланирован на четверг, 4 ноября.