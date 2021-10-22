Все клубы РПЛ проиграли домашние матчи в еврокубках в один мяч на этой неделе

На этой неделе российские команды провели очередные поединки в еврокубках. Все представители Премьер-лиги потерпели минимальные поражения в один мяч.

Петербургский «Зенит», выступающий в групповом раунде Лиги чемпионов, принимал на своем поле туринский «Ювентус». Подопечные Сергея Семака уступили со счетом 0:1.

Два других представителя России в еврокубках – «Спартак» и «Локомотив» - неудачно выступили в Лиге Европы. В третьем туре групповой стадии «красно-белые» в родных стенах проиграли «Лестеру» (3:4), а «железнодорожники» на «РЖД Арене» потерпели минимальное поражение от «Галатасарая» (0:1).