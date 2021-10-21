Ларссон назвал причины поражения «Спартака» от «Лестера»

Шведский форвард Джордан Ларссон, выступающий за «Спартак», высказался о домашнем поражении московского коллектива от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 3:4.

«Не могу объяснить, что произошло после второго гола «Спартака». Наверное, мы слишком сильно поверили в себя, появилась расслабленность. В первой половине встречи мы отлично действовали, но во втором тайме сыграли намного хуже. Это плохой итог, но нужно идти дальше», - цитирует легионера пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров «красно-белые» с тремя баллами занимают третью позицию в квартете.