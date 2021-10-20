Руй Витория защитил Рассказова после поражения от «Лестера»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру команды в поединке Лиги Европы с «Лестером». Хозяева проиграли со счётом 3:4.

Специалист считает, что не стоит во всех ошибках винить защитника Николая Рассказова.

«В пропущенном мяче есть ошибка ряда игроков. Ни в коем случае нельзя утверждать, что это была только ошибка Рассказова.

Самое простое кого-то в чем-то обвинить. Я могу лично сказать в раздевалке, но публично обвинять кого-то не буду», — цитирует Виторию ТАСС.

По итогам трех сыгранных поединков «Спартак» с тремя очками занимает третью позицию в турнирной таблице группы С.