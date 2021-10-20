Пэтсон Дака забил 4 мяча в ворота «Спартака»

Московский «Спартак» играет против «Лестера» в матче третьего тура Лиги Европы. Команда Руя Витории провела отличный первый тайм против англичан, сделав счёт 2:0 в свою пользу на 44-й минуте благодаря голам Александра Соболева и Джордана Ларссона. До перерыва гости успели возродить интригу после результативного удара Пэтсона Даки. Он же забил еще три мяча во втором тайме, поразив ворота Александра Максименко на 48, 54 и 78 минутах противостояния. В конце второй половины матча счет 4:2 в пользу британского коллектива.

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