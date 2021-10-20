Анзор Кавазашвили: «Мы все должны быть довольны «Спартаком»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру москвичей в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Хозяева потерпели поражение со счётом 3:4.

«Карета сегодня не превратилась в тыкву после первого тайма. Наоборот, тыква начала приобретать форму кареты — «Спартак» начинает набирать обороты. В первом тайме вообще всех удивили такой грамотной игрой. Во втором тайме начались глупые технические ошибки.

Но если честно, мы все должны быть довольны «Спартаком» — игроки проявили огромное желание и задор», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Таким образом, «Спартак» в трёх турах набрал три очка. Пока единственной остается победа над «Наполи» (3:2).