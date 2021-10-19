Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»

Массимо Каррера, бывший наставник «Спартака», поведал о своих мыслях от предстоящего матча москвичей против «Лестера» в рамках Лиги Европы.

- Еще один сложный матч, как и против «Наполи». В той игре «Спартак» также не был фаворитом, но вы знаете, как в итоге сложился результат, поэтому всё возможно, - приводит слова Карреры Sport24.

Итальянский тренер дал совет спартаковцам сыграть первым номером, а также противодействовать контратакам английской команды. Важно и то, что в поединке против «Наполи» коллективу Руя Витории это удалось сделать.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» состоится в среду, начало в 17:30. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.