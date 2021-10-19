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Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»

19 Октября 2021 • 15:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Лестер
4.40 3.60 1.85
20.10 17:30

Массимо Каррера, бывший наставник «Спартака», поведал о своих мыслях от предстоящего матча москвичей против «Лестера» в рамках Лиги Европы.

- Еще один сложный матч, как и против «Наполи». В той игре «Спартак» также не был фаворитом, но вы знаете, как в итоге сложился результат, поэтому всё возможно, - приводит слова Карреры Sport24.

Итальянский тренер дал совет спартаковцам сыграть первым номером, а также противодействовать контратакам английской команды. Важно и то, что в поединке против «Наполи» коллективу Руя Витории это удалось сделать.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» состоится в среду, начало в 17:30. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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