Полиция задержала экс-главу фан-клуба «Спартака» за нападение на журналиста

Экс-глава фан-клуба столичного «Спартака» Валентин Коршунов был задержан правоохранительными органами, об этом рапортует телеграм-канал «Мутко против». На мужчину был составлен протокол из-за административного нарушения.

После завершения поединка группового этапа Лиги Европы против «Лестера» у Коршунова возник конфликт с одним из журналистов. Валентин напал на представителя СМИ, снимавшего его на телефон.

Полиция вменяет болельщику «красно-белых» статью, согласно которой он может получить 15 суток ареста. После задержания в крови Коршунова был обнаружен алкоголь.

Матч «Спартак» - «Лестер» завершился со счетом 3:4.