Педри: «Энрике может сказать вам прыгнуть со скалы, и вы это сделаете»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о своих отношениях с главным тренером «красной фурии» Луисом Энрике. Напомним, после чемпионата мира у наставника заканчивается контракт с командой. В последнее время его связывали с назначением в мадридский «Атлетико» на замену Диего Симеоне.

«Луис Энрике – очень простой человек. Он может сказать вам прыгнуть со скалы, и вы это сделаете. Луис говорит с вами в такой убедительной манере, что вы всегда отдадите все силы, чтобы воплотить задуманное в жизнь», – цитирует Педри Barca Universal.

Напомним, на чемпионате мира в Испания сыграет с такими командами, как Коста-Рика, Япония и Германия.