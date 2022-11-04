Сборная Коста-Рики объявила финальную заявку на ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики стала второй командой, объявившей свою финальную заявку на катарский чемпионат мира.

В число игроков, выбранных Луисом Фернандо Суаресом вошло 26 футболистов:

Вратари: Кейлор Навас, Эстебан Альварадо и Патрик Секейра.

Защитники: Франсиско Кальво, Хуан Варгас, Кендалл Уостон, Оскар Дуарте, Даниэль Чакон, Кейшер Фуллер, Карлос Мартинес, Брайан Овьедо и Рональд Матаррита.

Полузащитники: Ельцин Техеда, Сельсо Борхес, Брайн Руис (капитан), Йоустин Салас, Альваро Самора, Роан Вильсон, Херсон Торрес, Дуглас Лопес, Джевисон Беннетте, Антони Эрнандес и Брэндон Агилера.

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл, Антони Контрерас и Хоан Венегас.

Напомним, что ранее финальную заявку объявили только их соперники по группе – японцы. Другими участниками квартета Е являются сборные Испании и Германии. Катарский чемпионат мира стартует 20 ноября со встречи хозяев мундиаля против Эквадора.

