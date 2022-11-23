Кавазашвили объяснил причины большого количества добавленного времени на ЧМ-2022

Бывший игрок столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили объяснил причину большого количества добавленного времени в матчах ЧМ-2022.

«Судья очень часто останавливает игру по, мягко скажем, надуманным причинам. Симуляция приняла законный характер, а судьи это позволяли. Такое решение – способ побороть симулянтов. Получится ли? Посмотрим», — приводит слова участника чемпионата мира - 1970 в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт отметил, что нередко обращался к ФИФА и УЕФА с требованием борьбы с симуляциями.

Напомним, что в каждом поединке катарского мундиаля судьи добавляют огромное количество времени. Например, Англия и Иран провели на поле в Дохе лишние 27 минут.