Педри: «Почему бы не выиграть чемпионат мира»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал статус своей национальной команды на чемпионате мира – 2022.

Футболист не может сказать о том, что его мечты сбылись до тех пор, пока он не выиграет как минимум один крупный турнир. Игрок выразил надежду на то, что ему удастся выступить на соревновании в Катаре.

«Почему бы не выиграть чемпионат мира? Думаю, что после чемпионата Европы у нас очень сильная сборная и неплохая группа», - цитирует Педри Marca.

Спортсмен отметил, что принимать участие на таком крупном турнире не в статусе фаворите – не очень плохо. Выступая подобным образом на чемпионате Европы, Испания выступила очень хорошо, считает футболист.