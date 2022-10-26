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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Педри: «Почему бы не выиграть чемпионат мира»

26 Октября 2022 • 18:24 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
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23.11 19:00

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал статус своей национальной команды на чемпионате мира – 2022.

Футболист не может сказать о том, что его мечты сбылись до тех пор, пока он не выиграет как минимум один крупный турнир. Игрок выразил надежду на то, что ему удастся выступить на соревновании в Катаре.

«Почему бы не выиграть чемпионат мира? Думаю, что после чемпионата Европы у нас очень сильная сборная и неплохая группа», - цитирует Педри Marca.

Спортсмен отметил, что принимать участие на таком крупном турнире не в статусе фаворите – не очень плохо. Выступая подобным образом на чемпионате Европы, Испания выступила очень хорошо, считает футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Чм-2022 Педри
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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