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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Луис Энрике назвал главного шутника сборной Испании

18 Ноября 2022 • 22:50 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, кто в команде отвечает за позитивную атмосферу.

«Наш главный шутник – Педри. У него особый акцент и своеобразная манера речи. Жорди Альба тоже постоянно шутит, но он также умеет поддерживать в трудные моменты. Ферран Торрес в этом плане похож на Педри, да и Гави можно отнести к той же категории», – поведал специалист.

23 ноября сборная Испании сыграет против Коста-Рики в рамках первого тура групповой стадии чемпионата мира, 27 ноября коллективу Луиса Энрике предстоит сразиться со сборной Германии, а 1 декабря в соперниках у «красной фурии» будет Япония.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Жорди Альба Луис Энрике Ферран Торрес Педри Гави
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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