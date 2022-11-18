Луис Энрике назвал главного шутника сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, кто в команде отвечает за позитивную атмосферу.

«Наш главный шутник – Педри. У него особый акцент и своеобразная манера речи. Жорди Альба тоже постоянно шутит, но он также умеет поддерживать в трудные моменты. Ферран Торрес в этом плане похож на Педри, да и Гави можно отнести к той же категории», – поведал специалист.

23 ноября сборная Испании сыграет против Коста-Рики в рамках первого тура групповой стадии чемпионата мира, 27 ноября коллективу Луиса Энрике предстоит сразиться со сборной Германии, а 1 декабря в соперниках у «красной фурии» будет Япония.