Гави стал самым молодым игроком сборной Испании на ЧМ или Евро

Молодой полузащитник «Барселоны» Гави установил рекорд испанской сборной на крупных международных турнирах.

Выйдя в основном составе «красной фурии» на встречу с Коста-Рикой, хавбек стал самым молодым футболистом своей национальной команды на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Гави вышел на поле стадиона «Аль-Тумама» в возрасте 18 лет и 110 дней. Отметим, что лучший молодой игрок 2022 года смог отдать голевую передачу на первый мяч испанцев, который стал сотым для иберийцев в рамках мундиалей.

К перерыву подопечные Луиса Энрике подходят с комфортным преимуществом, лидируя со счётом 3:0.