Луис Энрике рассказал, почему начал стримить

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о своих стримах.

В преддверии чемпионата мира специалист создал канал, где ведёт собственные онлайн-трансляции и отвечает на вопросы.

«Я не хочу расстраивать журналистов, не хочу, чтобы они злились из-за того, что я отнимаю у них работу, ведя стримы. Но пресс-конференции и стримы – разные вещи: я постараюсь не обсуждать здесь то, о чём обычно заходит речь в интервью с журналистами.

Мне нравится стримить, потому что я люблю разговаривать. В школе я так много болтал, что меня постоянно выгоняли из класса. Хочу использовать свою энергию для связи с болельщиками», – заявил испанский наставник.