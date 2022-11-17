Педри: «Я почти никогда не нервничаю»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о своём внутреннем состоянии во время матчей.

По словам 19-летнего футболиста, он всегда чувствует себя спокойно и старается получать удовольствие от процесса.

«Я почти никогда не нервничаю. Когда я выхожу на поле, я хочу получать удовольствие, как делал это с детства», — заявил Педри.

В текущем сезоне Педри провёл в составе «сине-гранатовых» 19 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. Напомним, что молодой испанец примет участие в предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира «красной фурии» предстоит соперничать с командами из Германии, Коста-Рики и Японии.