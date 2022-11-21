Ферран Торрес: «Нам будет непросто против сборной Коста-Рики»

Вингер сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями от предстоящего матча против Коста-Рики.

Поединок пройдёт 23 ноября в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира.

«Мы знаем, что сборная Коста-Рики закроется и будет компактно защищаться, поэтому нас ждёт очень непростая игра, как это часто бывает в первых матчах на чемпионате мира. Нам нужно не отступать от своего плана и сохранять правильный настрой, если мы хотим начать свой путь с победы», – рассказал на пресс-конференции 22-летний футболист «Барселоны», в активе которого 13 забитых мячей в 31 поединке за сборную Испании.