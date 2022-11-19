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Энрике: «Никогда не думал, что стану тренером»

19 Ноября 2022 • 23:03 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
1 1.18 X 6.70 2 20.00
23.11 19:00

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, как начал наставническую карьеру.

«Я никогда не думал, что стану тренером. Я просто хотел получать удовольствие от игры, когда был футболистом, но после завершения игровой карьеры я попробовал себя в роли тренера – и мне очень понравилась эта работа», – заявил Энрике также рассказавший, кем мог стать, если бы не сделал карьеру в футболе: «Если бы я не был футболистом, пожалуй, я бы стал пожарным или полицейским. Мой брат – полицейский, как и многие мои друзья», – сказал специалист, отвечающий на вопросы зрителей во время онлайн-трансляции на собственном канале.

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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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