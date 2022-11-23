Ольмо высказался о победе над Коста-Рикой

Полузащитник испанской национальной команды Дани Ольмо высказался о разгромной победе своей команды над Коста-Рикой.

«Перед матчем мы не думали, что забьём настолько много, но ведь всегда приятно забивать. Было много моментов, которые мы, к счастью, реализовали. Будем дальше работать, ведь впереди ещё сложные матчи», — заявил футболист «РБ Лейпциг» после матча. Также Ольмо отметил, что не нужно думать о возможной победе на мундиале, поскольку прошла лишь одна встреча.

Напомним, что испанцы выиграли со счётом 7:0. Следующими соперниками по группе станут Германия и Япония.