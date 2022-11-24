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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гави - самый молодой автор гола на чемпионате мира со времён Пеле

24 Ноября 2022 • 13:40 Комментировать
Испания
7:0
Коста-Рика
окончен

В своем стартовом матче катарского чемпионата мира испанская сборная уничтожила Коста-Рику с невиданным с чемпионата мира 2010 года счетом 7:0. Один из голов своей команды забил юный полузащитник «Барселоны» Гави, который, как оказалось, стал самым молодым автором гола на чемпионатах мира аж со времен раннего Пеле образца шведского чемпионата мира 1958 года, который заблистал в возрасте 17 лет. Гави на сегодняшний день - 18 лет 111 дней.

Свой следующий матч испанцы проведут 27 ноября - это будет встреча со сборной Германии на стадионе «Эль Байт». Коста-Рика в тот же день сразится с Японией. 

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Сборная Испании Сборная Коста-Рики Гави
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