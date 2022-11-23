Сразу 7 игроков «Барселоны» выйдут в старте Испании на матч с Коста-Рикой

Стал известен предварительный состав сборной Испании на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой. Если верить изданию Sport, в стартовой обойме команды Луиса Энрике появится сразу 7 футболистов из каталонской «Барселоны».

Если верить источнику, состав будет выглядеть следующим образом: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Альба, Бускетс, Педри, Гави, Ферран Торрес, Мората, Фати.

Напомним, на своём последнем чемпионате мира сборная Испании вылетела на стадии ⅛ финала от России, проиграв хозяевам турнира в серии послематчевых пенальти. На Евро-2020 подопечные Луиса Энрике вылетели в полуфинале от Италии.