Энрике: «Я верю, что во всём мире нет тренера лучше меня для работы в сборной Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что лучше всего подходит для работы во главе «красной фурии». Напомним, что у специалиста после чемпионата мира истекает контракт с командой.

«Я верю, что во всём мире нет тренера лучше меня для работы в сборной Испании. Я не знаю, правда ли это, но я должен в это верить. В этом заключается моя обязанность», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Энрике в последнее время связывают с назначением на пост главного тренера мадридского «Атлетико», где испанец может заменить Диего Симеоне, который пока проваливает сезон. Ещё одним кандидатом на должность наставника является Маурисио Почеттино.