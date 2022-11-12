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Энрике: «Я верю, что во всём мире нет тренера лучше меня для работы в сборной Испании»

12 Ноября 2022 • 11:54 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает, что лучше всего подходит для работы во главе «красной фурии». Напомним, что у специалиста после чемпионата мира истекает контракт с командой.

«Я верю, что во всём мире нет тренера лучше меня для работы в сборной Испании. Я не знаю, правда ли это, но я должен в это верить. В этом заключается моя обязанность», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Энрике в последнее время связывают с назначением на пост главного тренера мадридского «Атлетико», где испанец может заменить Диего Симеоне, который пока проваливает сезон. Ещё одним кандидатом на должность наставника является Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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