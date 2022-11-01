Рамос оценил перспективы поехать на ЧМ-2022

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о перспективах отправиться на катарский чемпионат мира в составе испанской национальной команды.

«Все знают, что значит защищать цвета родной страны. Я снова чувствую себя хорошо и готов выступать за сборную, однако итоговое решение зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю», – цитирует капитана сборной Испании издание Mundo Deportivo. Тем не менее сам игрок чувствует, что обладает хорошими шансами отправиться на свой пятый мундиаль в карьере.

Отметим, что Рамос может стать лишь четвёртым игроком, кто отправится на пять чемпионатов мира после Антонио Карбахаля, Лотара Маттеуса и Рафаэля Маркеса. В этот список также могут войти Лионель Месси и Криштиану Роналду.