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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рамос оценил перспективы поехать на ЧМ-2022

01 Ноября 2022 • 23:08 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о перспективах отправиться на катарский чемпионат мира в составе испанской национальной команды.

«Все знают, что значит защищать цвета родной страны. Я снова чувствую себя хорошо и готов выступать за сборную, однако итоговое решение зависит не от меня, а от Луиса Энрике, которого я очень уважаю», – цитирует капитана сборной Испании издание Mundo Deportivo. Тем не менее сам игрок чувствует, что обладает хорошими шансами отправиться на свой пятый мундиаль в карьере.

Отметим, что Рамос может стать лишь четвёртым игроком, кто отправится на пять чемпионатов мира после Антонио Карбахаля, Лотара Маттеуса и Рафаэля Маркеса. В этот список также могут войти Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Сборная Испании Чм-2022
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