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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Альба: «У сборной Испании отличные шансы на ЧМ-2022»

12 Ноября 2022 • 23:23 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Левый защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба вновь поделился мыслями о предстоящем чемпионате мира.

Ранее футболист уже признавался, что очень рад попасть в итоговую заявку.

«Я очень скучаю по ощущениям, которые приносит этот турнир. У нас неплохие шансы добиться чего-то в предстоящем розыгрыше. Я мечтаю выиграть чемпионат мира.

Луис Энрике – очень прямой человек. Мне нравится его футбольное видение и то, как он смотрит на жизнь», – заявил в интервью изданию Sport 33-летний латераль.

Жорди Альба провёл 12 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, дважды отметившись результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Чемпионат Мира Сборная Испании Жорди Альба
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