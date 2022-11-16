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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Луис Энрике намерен превратить ЧМ в постоянный лайв-стрим своей команды

16 Ноября 2022 • 08:59 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Испанский наставник Луис Энрике загорелся идеей - организовать максимально интерактивный для болельщиков чемпионат мира. Он собирается транслировать в прямом эфире всю активность своей команды в Катаре, в том числе и тренировки.

- Мое намерение - транслировать в лайве все время, пока мы находимся в Катаре. Мы хотим установить прямой контакт с нашими фанатами, они смогут получать самую оперативную информацию о нашей команде, - цитирует слова Луиса Энрике derbyderbyderby.it.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Испании проведет в следующую среду, 23 ноября, против команды Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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