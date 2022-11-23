Гави стал самым молодым автором гола Испании на чемпионатах мира

Полузащитник Гави установил уже второй рекорд для испанской сборной в рамках чемпионатов мира.

В первом туре катарского мундиаля Испания обыгрывает Коста-Рику со счётом 7:0 к концу встречи. Молодой хавбек, выйдя в основном составе, стал самым молодым игроком «красной фурии» в истории выступлений на ЧМ. Забив пятый мяч своей команды в возрасте 18 лет и 110 дней, Гави также стал и самым молодым автором гола Испании на чемпионатах мира.

Отметим, что подопечные Луиса Энрике после уверенной победы выходят на первое место в группе Е. Следующими соперниками на первой стадии станут Германия и Япония.