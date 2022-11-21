Альба: «Луис Энрике – лучший тренер в мире»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился впечатлениями от работы с Луисом Энрике в сборной Испании. Футболист считает наставника «красной фурии» лучшим в мире в своём деле.

«Для меня Луис Энрике является лучшим тренером в мире. Работать с ним в национальной сборной – настоящее удовольствие», – цитирует Альбу AS.

Напомним, Энрике ранее руководил каталонской «Барселоной» с 2014 по 2017 год. Альба под руководством тренера успел выиграть Лигу чемпионов, а также несколько трофеев на внутренней арене.

Контракт Энрике со сборной Испании истекает после чемпионата мира в Катаре.