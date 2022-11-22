Луис Энрике: «Цель сборной Испании – провести семь матчей и выиграть турнир»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о задаче своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Испанцы начнут выступление на турнире с матча против Коста-Рики, который состоится 23 ноября.

«Наша главная цель – добраться до финала и выиграть его. Нельзя довольствоваться пятью матчами, когда можно сыграть во всех семи. Такова наша задача, но такую же задачу ставят перед собой ещё как минимум шесть-семь сборных. Будет сложно, однако мы должны верить в себя и следовать к цели шаг за шагом. Очень важно удачно стартовать в матче против Коста-Рики», – заявил на пресс-конференции Луис Энрике.