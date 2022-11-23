Сборная Испании установила несколько рекордов в матче с Коста-Рикой

Сборная Испании в матче с командой Коста-Рики (7:0) добилась показателя в более тысячи совершённых передач. По сообщениям статистического портала Opta Sports, это первый подобный случай в матчах чемпионатов мира без учёта игр с дополнительными таймами.

Кроме того, испанцами был также установлен рекорд по процентному соотношению владения мячом (81.8%), а также по количеству точных передач (976).

Костариканцы же не сумели ни разу нанести удар по воротам «красной фурии».

Благодаря этой победе сборная Испании возглавила группу с Японией, Германией и Коста-Рикой.

Следующий матч испанцы проведут 27 ноября против команды Германии.