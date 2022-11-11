Энрике сообщил, что Пике был в расширенном составе сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании заявил, что защитник «Барселоны» Херард Пике был в расширенном списке национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Пике находился в предварительном списке, ведь он является одним из важнейших испанских защитников, но я включал его не в основной список, а как вариант замены, если кто-то получит травму», — приводит слова Энрике Marca.

Специалист отметил, что Пике является для него отличным защитником, но выбор был сделан в пользу других игроков.

Напомним, ранее 35-летний футболист объявил о завершении карьеры, он уже провел свой прощальный матч в составе «Барселоны».