Асенсио поделился эмоциями от участия в ЧМ-2022

Атакующий полузащитник сборной Испании Марко Асенсио высказался о пребывании на чемпионате мира – 2022.

«Очень рад находится здесь с командой. Я шел к этому в течение долгого времени, много работал на клубном уровне. Тренерский штаб предоставил мне шанс, и я воспользуюсь им. С нетерпением жду первого матча Испании на турнире», - рассказал футболист в интервью газете Marca.

В первом матче на чемпионате мира сборная Испании встретится с командой Коста-Рики. Далее «красная фурия» встретится с Германией и Японией.

Финальный поединок мундиаля в Катаре пройдет 18 декабря.