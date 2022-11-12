Бывший игрок сборной Испании Педро Мунитис в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о заявке национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

- В Испании удивлены заявкой сборной на чемпионат мира?

- Да, это широко обсуждается. Многие недовольны Луисом Энрике не только из-за невключения Рамоса, но и из-за попадания в заявку Альбы и Бускетса. Кто-то считает, что бывший тренер «Барселоны» сознательно игнорирует игроков «Реала», зато доверяет игрокам «Барселоны». Не все из них в оптимальной форме, кто-то очень мало играет, но главный тренер всё равно везёт их на чемпионат мира. Странно, что при этом не вызван Пике.

- Вы удивлены отсутствию Рамоса?

- Я ожидал, что он будет в заявке. Рамос последний игрок, выигрывавший ещё чемпионат Европы-2008. У него уникальный опыт не просто участия, а побед на больших турнирах. Думаю, что такой игрок был бы очень полезен молодой сборной Испании.

- Это самая обсуждаемая заявка за долгое время?

- Состав сборной Испании всегда обсуждается, перед каждым турниром это вызывает массу споров. Кстати, перед тем самым Евро-2008 обсуждалось, что в составе должен быть Рауль. Луиса Арагонеса критиковала вся Испания гораздо сильнее, чем сейчас Луиса Энрике, а команда в итоге выиграла титул. Хотелось бы, чтобы история повторилась.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе турнира испанцам будут противостоять команды Германии, Японии и Коста-Рики. Свой первый матч сборная Луиса Энрике проведёт 23 ноября против Коста-Рики. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.