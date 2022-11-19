Луис Энрике готов покрасить волосы и сделать пирсинг в случае победы в чемпионате мира

Наставник испанской сборной Луис Энрике дал понять, что он готов сделать пирсинг и покрасить волосы, если его команда выиграет чемпионский титул. Он сделал это обещание в ходе своего очередного стрима - как мы уже сообщали, наставник испанской команды увлекся современными тенденциями и решил превратить чемпионат в медийное шоу.

- Если выиграем чемпионат мира, я покрашу волосы или сделаю себе пирсинг. Побриться налысо? Нет, я делал такое, моей супруге не понравилось, - заявил Луис Энрике.

Напомним, что Испания становилась чемпионом мира в прошлом, но лишь один раз - в 2010 году на южноафриканском чемпионате мира.