Фати: «Не чувствую давления перед чемпионатом мира»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати не чувствует никакого давления перед чемпионатом мира в Катаре. Напомним, молодой вингер попал в итоговую заявку сборной Испании по решению главного тренера Луиса Энрике.

«Я не чувствую никакого давления перед чемпионатом мира. Я готов. Хочу отблагодарить своей игрой Луиса Энрике за оказанное доверие», – цитирует футболиста Barca Universal.

Напомним, Фати вчера забил гол за Испанию в товарищеском матче против Иордании, который закончился победой «красной фурии» со счётом 3:1.

На чемпионате мира Испания сыграет в одной группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.