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Бускетс: «Не помню ни одной команды, превзошедшей нынешнюю сборную Испании по игре»

20 Ноября 2022 • 01:12 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
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23.11 19:00

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о силе своей национальной команды перед чемпионатом мира.

Согласно распространённому мнению, испанцы не входят в число фаворитов мундиаля из-за отсутствия в составе звёзд первой величины, но 34-летний хавбек считает, что у «красной фурии» другие сильные стороны: «Мы готовы соперничать с кем угодно, и мы уже показали, что можем противостоять главным фаворитам. За последние годы я не видел ни одной команды, которая превзошла бы нас по игре. Даже Франция, обыгравшая нас в финале Лиги наций, уступила нам по игре», – приводит Mundo Deportivo слова Бускетса.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Испании Серхио Бускетс
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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