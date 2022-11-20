Бускетс: «Не помню ни одной команды, превзошедшей нынешнюю сборную Испании по игре»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о силе своей национальной команды перед чемпионатом мира.

Согласно распространённому мнению, испанцы не входят в число фаворитов мундиаля из-за отсутствия в составе звёзд первой величины, но 34-летний хавбек считает, что у «красной фурии» другие сильные стороны: «Мы готовы соперничать с кем угодно, и мы уже показали, что можем противостоять главным фаворитам. За последние годы я не видел ни одной команды, которая превзошла бы нас по игре. Даже Франция, обыгравшая нас в финале Лиги наций, уступила нам по игре», – приводит Mundo Deportivo слова Бускетса.