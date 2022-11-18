Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Гайя

18 Ноября 2022 • 15:53 Комментировать
Испания
...
Коста-Рика
1 1.18 X 6.90 2 20.00
23.11 19:00

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. По информации от издания Sport, главный тренер «красной фурии» Луис Энрике предпочёл вызвать 19-летнего Бальде вместо Хосе Гайя из «Валенсии», который на днях получил травму.

Напомним, Бальде в нынешнем сезоне начал почаще появляться в составе каталонской «Барселоны». В 12 матчах чемпионата Испании Алехандро в нынешнем сезоне отметился тремя результативными передачами.

Другим вариантом для Луиса Энрике был партнёр Бальде по «Барселоне» Маркос Алонсо, но выбор тренера ал именно на Алехандро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Алехандро Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
16:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022
16:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Рэшфорд может стать очень важным игроком для Англии на чемпионате мира»
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пророк, предсказавший коронавирус, назвал финалистов ЧМ-2022
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо – о запрете на продажу пива во время ЧМ-2022: «Я с уважением отношусь к закону»
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо: «Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50» 1
16:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни: «Месси лучше Роналду» 1
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Гайя
15:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2022
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022. Но клиенты ставят на Аргентину
15:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Модрич до сих пор играет так, словно ему 15»
14:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-советник Федуна назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2022
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков высказался о запрете пива на стадионах ЧМ-2022
14:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 3
Все новости
Рекомендуем