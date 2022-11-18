Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Гайя

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. По информации от издания Sport, главный тренер «красной фурии» Луис Энрике предпочёл вызвать 19-летнего Бальде вместо Хосе Гайя из «Валенсии», который на днях получил травму.

Напомним, Бальде в нынешнем сезоне начал почаще появляться в составе каталонской «Барселоны». В 12 матчах чемпионата Испании Алехандро в нынешнем сезоне отметился тремя результативными передачами.

Другим вариантом для Луиса Энрике был партнёр Бальде по «Барселоне» Маркос Алонсо, но выбор тренера ал именно на Алехандро.