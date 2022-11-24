Сборная Испании одержала самую крупную победу в своей истории выступлений на чемпионатах мира

В своем стартовом матче катарского чемпионата мира испанская сборная уничтожила Коста-Рику с невиданным с чемпионата мира 2010 года счетом 7:0.

Как оказалось, эта победа стала самой крупной для Испании в истории выступлений на чемпионатах мира, причем разница в семь мячей на два гола перекрывает предыдущий рекордный показатель. А им была победа испанцев в матче с болгарами на ЧМ-1998 со счетом 6:1, причем один из мячей тогда забил не кто иной, как Луис Энрике, нынешний наставник команды.

Свой следующий матч испанцы проведут 27 ноября - это будет встреча со сборной Германии на стадионе «Эль Байт». Коста-Рика в тот же день сразится с Японией.