Известны составы Испании и Коста-Рики на матч ЧМ-2022

Луис Энрике и Луис Суарес объявили стартовые составы сборных Испании и Коста-Рики на стартовый матч чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Состав Испании: Симон, Альба, Лапорт, Родри, Аспиликуэта, Бускетс, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ф. Торрес.

Состав Коста-Рики: Навас, Овьедо, Фуллер, Дуарте, Кальво, Мартинес, Беннетте, Техеда, Борхес, Контрерас, Кэмпбелл.

Напомним, что стартовый свисток на стадионе «Аль-Тумама» назначен на 19:00 по московскому времени. В первом матче группы Е сборная Японии сенсационно обыграла Германию со счётом 2:1.