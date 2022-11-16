Энрике: «Перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-то был»

Наставник испанской национальной команды Луис Энрике высказался с критикой вопросов журналистов игрокам сборной.

«Я хочу дать один совет — перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-то был. Это глупо. Что они смогут вам сказать?», — заявил бывший руководитель «Барселоны», чьи слова цитирует издание Mundo Deportivo. Также специалист отметил, что для него важна коммуникация с каждым из игроков, к чему Энрике относится с особым удовольствием.

Напомним, что на катарском чемпионате мира соперниками Испании по группе станут Германия, Япония и Коста-Рика.