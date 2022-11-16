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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Энрике: «Перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-то был»

16 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать
Испания
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Коста-Рика
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23.11 19:00

Наставник испанской национальной команды Луис Энрике высказался с критикой вопросов журналистов игрокам сборной.

«Я хочу дать один совет — перестаньте спрашивать игроков, кто лучший тренер, который у них когда-то был. Это глупо. Что они смогут вам сказать?», — заявил бывший руководитель «Барселоны», чьи слова цитирует издание Mundo Deportivo. Также специалист отметил, что для него важна коммуникация с каждым из игроков, к чему Энрике относится с особым удовольствием.

Напомним, что на катарском чемпионате мира соперниками Испании по группе станут Германия, Япония и Коста-Рика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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ИСПАНИЯ КОСТА-РИКА
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