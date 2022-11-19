Луис Энрике назвал фаворитов ЧМ-2022

Рулевой сборной Испании Луис Энрике рассказал, какие сборные считает главными претендентами на триумф в Катаре.

Ранее упоминалось, что в случае неудачи своей команды Энрике поддержит сборные Аргентины и Уругвая из-за Лионеля Месси и Луиса Суареса.

«Фавориты чемпионата мира? Я не слишком оригинален: Бразилия, Аргентина, Германия, Франция, Испания, Англия, Нидерланды. Возможно, также Бельгия», – заявил испанский специалист.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия хозяева мундиаля сыграют со сборной Эквадора. Испания начнёт своё выступление матчем против Коста-Рики, который пройдёт 23 ноября.