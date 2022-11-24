Рианчо: «Это не та Испания, которая вылетала от России на ЧМ-2018»

Экс-рулевой московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Испании на старте чемпионата мира – 2022. В матче первого тура подопечные Луиса Энрике разгромили команду Коста-Рики со счетом 7:0.

«Отличный матч от Испании. Выводы делать рано, еще две игры в группе и матчи плей-офф. Однако это не та Испания, которая вылетала от сборной России в 2018 году», - передает слова специалиста Sport24.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Испании встретится с национальной командой Германии. Матч состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало запланировано в 21:00 мск.